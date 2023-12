Murat Yakin KEY

Proveremo a qualificarci per gli ottavi.

«Non vediamo l’ora di scendere in campo». Deciso e motivato, Murat Yakin cercherà il riscatto personale ad Euro 2024, con un primo, chiaro obiettivo: « E' un bel gruppo, con belle sfide e con la Germania come favorita». «I tedeschi non stanno facendo benissimo, ma vedrete che saranno pronti», il parere di Pier Tami. Riguardo a Ungheria e Scozia, invece? «I nomi non sono altisonanti. Tuttavia, se guardiamo le prestazioni, queste squadre al momento stanno davanti a noi». «Per accedere agli 1/8 dovremo disputare delle grandi partite, lo sappiamo».

Swisstxt