Dopo le polemiche sul razzismo Lamine Yamal prima della semifinale: «Francia e Spagna sono esempi di integrazione»

La giovane stella spagnola Lamine Yamal ha richiamato il potere unificante del calcio dopo le dichiarazioni razziste dell’ex presidente del Governo di Madrid Mariano Rajoy, pronunciate alla vigilia della semifinale dei Mondiali contro la Francia.

«Se il calcio può contribuire a qualcosa è proprio all’integrazione. La Francia e noi siamo entrambi esempi di integrazione. È questo il senso del calcio, non commentare le dichiarazioni di altre persone», ha detto l’esterno nel giorno del suo 19º compleanno.

«Disputeremo una delle partite più belle che si possano vivere in un Mondiale. Non credo che questo sia il momento giusto per parlarne», ha aggiunto Yamal alla vigilia della semifinale contro la Francia.

Interpellato anche Zaïre-Emery

Rajoy, ex esponente del conservatore Partito Popolare (PP), aveva scritto in un intervento pubblicato su «El Debate» che la Francia dispone di una rosa di altissimo livello, sostenendo però che nella Nazionale non ci fossero giocatori francesi.

Le sue parole hanno suscitato dure reazioni sia in Francia sia in Spagna prima della partita in programma ad Arlington, nei pressi di Dallas.

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Anche il centrocampista francese Warren Zaïre-Emery è stato interpellato sulle dichiarazioni di Rajoy. Il giocatore ha spiegato di non aver letto l’articolo.

«Questa Nazionale francese è composta da giocatori con origini e percorsi diversi, proprio come il Paese», ha affermato Zaïre-Emery. «Siamo un gruppo unito, una squadra unita, ed è l’unica cosa che conta».