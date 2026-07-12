Yann Sommer è pronto per una nuova sfida con il Club Brugge.

Come riportato da Fabrizio Romano, l’estremo difensore elvetico ha lasciato l’Inter da svincolato per accasarsi in Belgio nonostante l’interesse di numerose squadre provenienti da Italia, Spagna e Inghilterra.

Per il rossocrociato - che firmerà la settimana prossima un contratto di breve durata con i belgi - la priorità era quella di trovare un club che gli garantisse la titolarità e fosse il più vicino alla Svizzera.

Assieme ai nerazzurri Sommer ha vinto quattro titoli: due Campionati, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.