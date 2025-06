© no source

Yann Sommer e la sua Inter hanno perso la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain con un risultato netto di 0-5. Dopo l'amara sconfitta, il portiere svizzero si è presentato da blue Sport per un'intervista. Ecco cosa ci ha detto.

Sandro Zappella, Manuel Rupp Tobias Benz

Dopo la sconfitta per 5-0 contro il PSG nella finale di Champions League, Yann Sommer si è presentato ai microfoni di blue Sport per la consueta intervista: «Abbiamo capito fin dai primi minuti che ci avrebbero messo in difficoltà. Ci siamo subito resi conto che non potevamo far fronte al loro modo di giocare».

Il primo gol è arrivato troppo presto: «È stato anche troppo facile. Nell'intervallo ci siamo detti che dovevamo fare di più, essere più coraggiosi e tenere meglio le posizioni». Ma a volte non si riesce a ribaltare la situazione: «È un vero peccato».

Alla domanda se sia stata la sconfitta più amara della sua carriera, il portiere svizzero ci ha risposto: «Certo, ogni sconfitta fa male. Ma in questo caso c'era in gioco la vittoria della Champions League, per questo è stata una serata molto amara. Sono deluso, avevamo immaginato e pianificato le cose in modo diverso. Ma praticamente noi non siamo scesi in campo».

«Una serata da dimenticare per Sommer»

Anche l'esperto di blue Sport Marco Streller si è sentito male per Sommer: «È stata una serata molto amara per Yann», ha detto nello studio di blue Sport. «Non è riuscito a distinguersi. Ha subito cinque gol e non ha potuto fare nulla per nessuno di essi. Purtroppo è una serata da dimenticare per lui».