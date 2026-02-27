La notizia era nell’aria da tempo, ma ora c’è l’ufficialità: Yann Sommer non sarà più il portiere dell’Inter.

Con un messaggio sui propri canali social, il club nerazzurro ha ringraziato l’elvetico che lascia la squadra al termine del proprio contratto.

Giunto a Milano nel 2023, l’ex Nazionale è stato titolare per tre stagioni nelle quali ha conquistato due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa, giocando pure una finale di Champions.

Quale sarà la nuova sistemazione del 37enne non è ancora dato saperlo, ma diversi rumor lo danno vicino all’Ajax di Amsterdam.