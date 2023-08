Yann Sommer stecca malamente il suo debutto con l'Inter

Dopo una lunga attesa, pochi giorni fa Yann Sommer è finalmente approdato all'Inter. Ma nella sua prima partita in nerazzurro il portiere della Nazionale Svizzera non ha fatto una bella figura.

Hai fretta? blue News riassume per te Lunedì Yann Sommer è diventato un giocatore dell'Inter.

Due giorni dopo il mister dei nerazzurri l'ha già lanciato nella mischia.

Nella sua prima apparizione in Italia Sommer ha però commesso qualche errore di troppo. Mostra di più

Lunedì 7 agosto Yann Sommer ha firmato un contratto con l'Inter valido fino all'estate del 2026, e due giorni dopo si è già trovato a difendere la porta del suo nuovo datore di lavoro. Purtroppo la partita amichevole contro il Salisburgo si è rivelata un'esperienza da dimenticare per il portiere svizzero.

Già al quinto minuto infatti, Sommer è intervenuto in modo irruente sull'attaccante del Salisburgo Karim Konaté, facendolo cadere e provocando un calcio di rigore. L'elvetico ha però avuto la fortuna che lo stesso Konaté ha calciato alle stelle la massima punizione.

La buona sorte ha comunque presto abbandonato l'estremo difensore svizzero, quando pochi minuti dopo ha tentato un'uscita in modo un po' confuso, consegnando a Konaté il pallone. Occasione che questa volta l'ivoriano non ha sbagliato.

Nella serata di ieri Sommer ha poi subito altri due gol, ma in entrambi i casi il portiere non ha nessuna colpa. Alla fine, tutto è bene quel che finisce bene, con l'Inter che ha vinto la partita col punteggio di 4-3. Per il nostro portiere della Nazionale tuttavia ci sarà da migliorare. Il 34enne non si sente però sotto pressione: «Sono felice del mio debutto con l'Inter. Questo è solo l'inizio», ha comunicato lo stesso numero 1 della Nazionale svizzera con una storia su Instagram.