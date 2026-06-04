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Inter addio? Yann Sommer verso un club portoghese, ma... non per giocarci

Luca Betschart

4.6.2026

Yann Sommer diventerà proprietario di un club in Portogallo?
Yann Sommer diventerà proprietario di un club in Portogallo?
Immagine: Keystone

Insieme alle stelle del calcio tedesco Thomas Müller e Mats Hummels e a un gruppo di investitori, Yann Sommer vorrebbe acquistare il club portoghese dell'Estrela Amadora.

Redazione blue Sport

04.06.2026, 08:31

04.06.2026, 08:49

Dove è diretto Yann Sommer? Il futuro sportivo del 37enne, il cui contratto con l'Inter scade a fine giugno, è ancora aperto. L'unica cosa chiara è che non tornerà al Basilea per la prossima stagione.

Nonostante le trattative, il portiere ha rifiutato il suo club giovanile perché, a quanto pare, vuole dimostrare il suo valore ai massimi livelli internazionali ancora per qualche anno.

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Mentre si sta ancora cercando di capire quale sarà il prossimo passo della sua carriera, ci sono novità sui piani futuri di Sommer fuori dal campo.

Come riporta il quotidiano tedesco «Bild», il nativo di Morges vuole partecipare all'acquisto di una squadra di calcio. Insieme alle stelle tedesche Thomas Müller e Mats Hummels e a un gruppo di investitori, dovrebbe rilevare il club portoghese dell'Estrela Amadora.

Il piano? D..opo aver sfiorato la retrocessione nella scorsa stagione, l'Estrela Amadora deve essere stabilizzato e portato tra le prime otto del campionato portoghese. Si vuole inoltre promuovere l'ulteriore sviluppo di talenti promettenti.

Sommer, Müller e Hummels sono indicati come investitori strategici. Soprattutto, però, le ex stelle del Bayern contribuiranno con la loro esperienza e la loro rete di conoscenze.

Secondo il rapporto, gli altri investitori sosterranno il principale onere finanziario dell'acquisizione. L'accordo non è ancora stato finalizzato, ma le trattative sono in pieno svolgimento.

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