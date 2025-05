Saranno YB e GC le due formazioni che si contenderanno il titolo della Women’s Super League 2024-25.

Swisstxt

Dopo il pareggio per 1-1 tra le bernesi e lo Zurigo (l’andata era finita 3-1 in favore delle prime), il 2o ticket per disputare l'ultimo atto l’ha strappato per l’appunto il Grasshopper, ribaltando il 2-1 subito settimana scorsa contro il Basilea grazie ad un netto 4-1.