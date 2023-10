YB-Basilea KEY

Lo Young Boys non ha dato scampo al Basilea nella classica sfida di Super League, vincendo per 3-0.

I gialloneri sono subito andati in vantaggio con Nsame, per poi chiudere i conti già nel primo tempo con Garcia e mortificare gli avversari al 79' con Itten. Un risultato che sommato al successo per 3-1 in rimonta con due rigori del Losanna contro il Lucerna, affossa i rossoblù da soli sul fondo della classifica dopo 10 giornate.

Swisstxt