La stagione dello Young Boys non vuol proprio decollare.

Nella 6a giornata di Super League i bernesi sono stati fermati sull'1-1 dal Losanna. I gialloneri hanno aperto le marcature con Ugrinic allo scadere del primo tempo, ma al 70', l'incornata di Sow ha permesso ai vodesi di conquistare un punto. Attualmente l'YB si trova in ultima posizione a quota 3. Al Tourbillon anche Sion-Basilea è terminata sull'1-1, mentre nell'altra sfida di giornata, l'Yverdon ha battuto in rimonta per 2-1 il Grasshopper, che si era portato in vantaggio per primo al 3' con Morandi.

