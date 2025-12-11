  1. Clienti privati
Europa League Lo Young Boys sbaglia un rigore ma è in partita! Segui il secondo tempo in diretta

Redazione blue Sport

11.12.2025

Segui la serata di Europa League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

11.12.2025, 19:26

11.12.2025, 19:36

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

    Nuovi contributi
  • Fine del primo tempo

    Ancora niente reti a Berna.
  • Al 35esimo Bedia sbaglia un calcio di rigore! Il punteggio rimane sullo 0-0.

    Bedia sbaglia il rigore

    Bedia sbaglia il rigore

  • Al 27esimo prima occasione della partita, ed è per gli ospiti.

    prima occasione

    prima occasione

  • La formazione dello Young Boys

  • La formazione del Lille

  • Hadjam: «Dobbiamo seguire l'allenatore»

    Jaouen Hadjam.
    Da quando Gerardo Seoane è tornato sulla panchina dello Young Boys, a Berna è tornata anche una certa calma.

    Naturalmente, però, non tutti i problemi nella capitale sono stati risolti. In Europa League, l'YB ha perso due volte in due partite sotto la guida del tecnico della Svizzera centrale e, più recentemente, ha fatto un altro passo falso in campionato a Sion.

    Nonostante ciò, i giallorossi sono una squadra diversa rispetto a due mesi fa. In particolare, Jaouen Hadjam ha compiuto un ulteriore passo avanti con il nuovo allenatore. Il franco-algerino - il giocatore più prezioso della squadra dopo Alvyn Sanches - ha sempre oscillato tra genio e follia.

    Oggi il 22enne toglie più spesso il fiato ai tifosi grazie alle sue belle giocate, piuttosto che con dribbling temerari nella propria area di rigore. Se i bernesi vogliono superare la fase campionato dell'Europa League, dovranno raccogliere punti contro il Lille. Nonostante il suo passato in Francia, Hadjam non ha mai giocato contro il club del nord del Paese.

    Il terzino, però, segue con grande interesse il campionato francese ogni weekend. «Hanno appena battuto il Marsiglia. È una squadra forte», ha dichiarato Hadjam in conferenza stampa.

    Non sarà un compito semplice quello che attende lui e i suoi compagni al Wankdorf. Tuttavia, secondo il 22enne, la ricetta del successo è relativamente semplice: «Dobbiamo seguire il piano dell'allenatore. Lui sa dove possiamo far loro male e dove dobbiamo stare attenti».

  • Lo Young Boys ospita il Lille!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Per quanto riguarda le partite del tardo pomeriggio noi seguiremo con un occhio di riguardo lo Young Boys, di scena a Berna contro i francesi del Lille.

Benfica – Napoli 2:0

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26 

10.12.2025

Juventus – Pafos 2:0

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

10.12.2025

Leverkusen – Newcastle  2:2

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26  

10.12.2025

Real Madrid – Manchester City 1:2

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26 

10.12.2025

