Jaouen Hadjam. Keystone

Da quando Gerardo Seoane è tornato sulla panchina dello Young Boys, a Berna è tornata anche una certa calma.

Naturalmente, però, non tutti i problemi nella capitale sono stati risolti. In Europa League, l'YB ha perso due volte in due partite sotto la guida del tecnico della Svizzera centrale e, più recentemente, ha fatto un altro passo falso in campionato a Sion.

Nonostante ciò, i giallorossi sono una squadra diversa rispetto a due mesi fa. In particolare, Jaouen Hadjam ha compiuto un ulteriore passo avanti con il nuovo allenatore. Il franco-algerino - il giocatore più prezioso della squadra dopo Alvyn Sanches - ha sempre oscillato tra genio e follia.

Oggi il 22enne toglie più spesso il fiato ai tifosi grazie alle sue belle giocate, piuttosto che con dribbling temerari nella propria area di rigore. Se i bernesi vogliono superare la fase campionato dell'Europa League, dovranno raccogliere punti contro il Lille. Nonostante il suo passato in Francia, Hadjam non ha mai giocato contro il club del nord del Paese.

Il terzino, però, segue con grande interesse il campionato francese ogni weekend. «Hanno appena battuto il Marsiglia. È una squadra forte», ha dichiarato Hadjam in conferenza stampa.

Non sarà un compito semplice quello che attende lui e i suoi compagni al Wankdorf. Tuttavia, secondo il 22enne, la ricetta del successo è relativamente semplice: «Dobbiamo seguire il piano dell'allenatore. Lui sa dove possiamo far loro male e dove dobbiamo stare attenti».