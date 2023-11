Manchester City - Young Boys 3:0 07.11.2023

La settima giornata di Champions League ha proposto la serata difficile dello Young Boys a Manchester, le vittorie delle italiane, la sconfitta del Barcellona e larghissimo successo dell'Atletico Madrid sul Celtic.

E' andato tutto secondo copione all’Etihad Stadium di Manchester. Allo Young Boys non è infatti riuscito alcun exploit e il Manchester City ha potuto festeggiare il 4o successo in altrettante partite nel Gruppo G di CL imponendosi 3-0.

Avanti al 23' con Haaland su rigore, i Citizens hanno raddoppiato a fine primo tempo con Foden. Il 3-0 di Haaland e l'espulsione di Lauper hanno poi messo fine al match già a inizio ripresa.

Il risultato permette ai campioni in carica di essere già certi di disputare gli ottavi insieme al Lipsia (2-1 sulla Stella Rossa), mentre all’YB resta solo l’obiettivo terzo posto.

Milan - PSG 2:1

ll Milan inizia con l'approccio giusto. Ma contro il Psg non ci si può distrarre neppure un minuto. Così sugli sviluppi di un calcio d'angolo, al 9', Skriniar intercetta la spizzata di Marquinhos e lasciato solo da Loftus-Cheek insacca da due passi.

Il Milan mantiene la lucidità e non molla. Così dopo soli 3' Giroud impegna Donnarumma con una gran botta e sulla ribattuta si avventa Leao che segna in rovesciata dopo aver dato il via all'azione.

Il primo tempo continua poi con occasioni da entrambe le parti. Maignan ipnotizza Mbappé sul lancio geniale di Dembelé. Al 27' è la traversa ad aiutare il portiere rossonero sempre su Dembelé.

Ad inizio ripresa dopo appena 6', il Milan trova il raddoppio firmato Giroud su assist pennellato di Theo Hernandez. Poi il Milan soffre il giusto, resta concentrato e ordinato. Nel recupero si trattiene il respiro per l'arrembaggio dei parigini. Il Milan è tornato a vincere.

Lazio - Feyenoord 1:0

Una notte da Champions per la Lazio e soprattutto per Ciro Immobile che firma il suo gol numero 200 in biancoceleste rimettendo i suoi in piena corsa per il passaggio del turno.

Alla squadra di Sarri basta la rete del suo bomber per battere un bel Feyenoord che ce la mette tutta per trovare il pari ma deve inchinarsi ad un Provedel in serata di grazia.

Ora nel Gruppo E dell'Europa che conta biancocelesti sono secondi dietro all'Atlético Madrid che ha travolto il Celtic all'Estadio Metropolitano

Le altre sfide della serata

Atletico Madrid -Celtic 6:0 07.11.2023

Borussia Dortmund - Newcastle 2:0 07.11.2023

Stella Rossa - Lipsia 1:2 07.11.2023

Porto – Antwerp 2-0 UEFA Champions League, Groupe H, Matchday 4 07.11.2023