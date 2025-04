Sylla freshfocus

L'YB ha mancato l'aggancio al Basilea in vetta alla Super League pareggiando 1-1 con l'Yverdon.

Swisstxt

Un pareggio che va persino stretto agli ospiti, che nella ripresa hanno sprecato tre clamorose occasioni per riportarsi in vantaggio. Dapprima un palo colpito da Sylla a porta vuota, poi un rigore sbagliato da Rodrigues e infine una strepitosa parata di Keller su Grodem hanno negato la vittoria ai vodesi. Non è andato oltre il pari pure lo Zurigo, fermato sullo 0-0 dal fanalino di coda Winterthur, mentre il Losanna ha battuto 2-0 il Sion grazie a due reti in pieno recupero.