Le due sfide del gruppo F promettevano scintille e non hanno tradito le aspettative. Grazie al pareggio sul campo del Borussia, il PSG passa il turno, mentre il Milan, capace di ribaltare lo svantaggio, vince a Newcastle e prenota un posto in Europa League. Perde la Lazio, che passa come seconda.

Il Milan fa quello che deve ma finisce in Europa League. Vince la sua partita in casa del Newcastle, soffrendo e giocando un deludente primo tempo, ribaltando il risultato nella ripresa e tendendo un orecchio al risultato di Borussia-Psg. Ma a condannare i rossoneri è la differenza reti, perché la squadra di Pioli finisce il girone con lo stesso punteggio dei francesi (8), ma è il Psg a strappare il pass.

ll Milan si deve quindi accontentare dell'Europa League, in un girone di ferro o da incubo come è stato definito da molti, ma con il rammarico di esserci andato davvero vicino.

Dopo un primo tempo da dimenticare, i 45' della ripresa devono essere il punto da cui il Milan deve ripartire in questa stagione. Una squadra capace di soffrire, ma intesa e decisa, a tratti anche sfortunata come in occasione dei due pali clamorosi colpiti da Leao e Tomori, ma capace di gestire il gioco e incidere come fanno le grandi.

I volti non possono essere felici a fine partita, se non quella di Chukwueze autore del gol vittoria alla prima palla toccata. Il Milan credeva nell'impresa, sperava in un aiuto dal Borussia ma così non è stato.

Pioli: «Serata dolce amara»

«Il più grande rimpianto? La prima partita, l'andata col Newcastle dovevamo vincerla. Dispiace, alla Champions credevamo tanto. L'Europa League è una competizione importante e il Milan non l'ha mai vinta. E' una serata dolce amara. Soddisfazione per la vittoria, era dal 2005 che il Milan non vinceva in Inghilterra, ma tenevamo alla Champions. Ora penseremo all'Europa League», ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli a Prime.

La Lazio perde e passa come seconda

All'Atletico Madrid bastava un pari per chiudere al primo posto il girone E della Champions. La formazione di Diego Simeone invece ha giocato per vincere. Contro la Lazio ha centrato l'obiettivo indirizzando entrambe i tempi con un gol segnato quasi subito, al 6', per poi addormentare il gioco e controllare la reazione.

Atletico Madrid-Lazio 2:0 13.12.2023

E la Lazio una reazione ha provato ad organizzarla, specie dopo aver subito la prima rete. Ma la formazione di Maurizio Sarri è parsa inevitabilmente zavorrata dal pensiero di un passaggio agli ottavi comunque già in tasca e dall'incombenza del difficile impegno casalingo di campionato contro l'Inter.

Le altre sfide della serata

Promosso agli 1/8 di Champions dal Gruppo F oltre al già qualificato Borussia è il PSG, in virtù del punto conquistato proprio a Dortmund.

Borussia Dortmund-PSG 1:1 13.12.2023

Ultimo club a staccare il biglietto per la fase ad eliminazione diretta è stato il Porto, impostosi 5-3 nello scontro diretto con lo Shakhtar Donetsk, che va in Europa League.

Porto – Shakhtar 5:3 Gruppenphase Champions League, 6. Spieltag, Saison 2023/24 13.12.2023

Primo nel girone H si è confermato il Barcellona. Nel Gruppo E, dove tutto era già deciso.

Stella Rossa-Manchester City 2:3 13.12.2023

Le qualificate e le eliminate

Si qualificano come prima alla prossima fase di Champions League: Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid, Real Sociedad.

Qualificate agli ottavi come seconde: Inter, Lazio, Napoli, Psv Eindhoven, Paris Saint Germain, Copenhagen, Lipsia, Porto.

Agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League vanno:Milan, Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Salisburgo, Young Boys.

Eliminate: Newcastle, Anversa, Celtic, Stella Rossa, Manchester United, Siviglia, Union Berlino, Salisburgo.

