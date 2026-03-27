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Sfruttare i molti cambi Zakaria come terzino? Yakin annuncia esperimenti contro la Germania

SDA

27.3.2026 - 15:18

L'allenatore della Svizzera Murat Yakin durante un allenamento della nazionale svizzera di calcio, un giorno prima della partita internazionale di calcio tra Svizzera e Germania, a Basilea, Svizzera, giovedì 26 marzo 2026.
L'allenatore della Svizzera Murat Yakin durante un allenamento della nazionale svizzera di calcio, un giorno prima della partita internazionale di calcio tra Svizzera e Germania, a Basilea, Svizzera, giovedì 26 marzo 2026.
KEYSTONE

Murat Yakin intende approfittare del nuovo regolamento che consente un maggior numero di sostituzioni nelle amichevoli. L’allenatore della Nazionale svizzera ha infatti annunciato che, contro la Germania, farà diversi esperimenti.

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Keystone-SDA, Jan Arnet

27.03.2026, 15:18

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Per la Nazionale svizzera, l’anno dei Mondiali si apre venerdì sera a Basilea (ore 20:45) con un’amichevole contro la Germania.
  • In vista del match, il CT Murat Yakin ha annunciato di voler testare nuove soluzioni, dando spazio al maggior numero possibile di elementi.
  • Tra le novità spicca Denis Zakaria, che potrebbe essere schierato come difensore centrale: un esperimento che Yakin aveva in mente da tempo, ma finora rimandato a causa degli infortuni.
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Per Murat Yakin si avvera un desiderio, come confermato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Germania: «Finalmente quasi tutti potranno scendere in campo in un'amichevole».

Grazie a una modifica del regolamento dell'IFAB, è ora possibile effettuare ben otto sostituzioni nei test match, numero che può salire a undici previo accordo tra le squadre.

Svizzera e Germania hanno optato per questa soluzione, trasformando l'incontro in un vero e proprio «festival dei cambi», almeno sulla sponda elvetica. «La richiesta è partita da loro. Non ho problemi a riguardo, ma probabilmente non arriverò a undici sostituzioni», ha dichiarato il CT tedesco Julian Nagelsmann.

La posizione di Yakin è chiara: «Voglio dare a tutti l'opportunità di mettersi in mostra». Tuttavia, con così tanti innesti, sarà fondamentale un'ottima pianificazione «per evitare di spezzare eccessivamente il ritmo di gioco».

All'inizio, decide l'allenatore, giocheranno «i migliori». «Quelli che hanno partecipato alle qualificazioni e se lo sono meritato». Questo significa che la squadra si schiererà nel familiare 4-2-3-1, almeno all'inizio. Lo stesso sistema è previsto anche per la Germania.

Nuova posizione per Zakaria?

Yakin non ha ancora sciolto le riserve su un eventuale cambio in blocco della formazione durante l'intervallo, ma diversi indizi portano in quella direzione.

Il tecnico ha rivelato di aver parlato con Denis Zakaria, intenzionato a schierarlo come difensore centrale: al Monaco, infatti, il centrocampista svizzero è stato impiegato con frequenza crescente in una difesa a tre.

Nonostante la prevista girandola di sostituzioni, sia l’allenatore che il capitano Granit Xhaka attribuiscono una grande importanza al confronto con i «grandi vicini». «È sempre speciale affrontare la Germania. Siamo felici di misurarci con una squadra di altissimo livello», ha affermato.

Il capitano ha poi aggiunto: «Molti miei compagni, così come io personalmente, abbiamo beneficiato enormemente dell'intensità della Bundesliga nel corso della nostra carriera».

Il capitano, che vanta quattro precedenti contro i tedeschi senza mai subire una sconfitta, intende mantenere l'imbattibilità, pur restando realista: «Non siamo certo i favoriti, ma è l'occasione ideale per capire a che punto siamo in vista dei Mondiali».

Le possibili formazioni

Svizzera - Germania

Venerdì, ore 20.45. - Basilea - SR Kavanagh (ENG)

Svizzera: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Vargas, Rieder, Ndoye; Embolo.

Germania: Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Goretzka, Stiller; Havertz, Gnabry, Wirtz; Woltemade.

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