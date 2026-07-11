Se l’assenza di Manzambi pesa, Yakin può contare su due giocatori in crescita. In primis Zakaria, reinventatosi come terzino. «Non so se si possa parlare di rivincita, ma ho sempre voluto giocare e ho sempre saputo di poterlo fare – ha detto il 29enne – Adesso svolgo un ruolo che non è naturale per me, ma provo ad aiutare la squadra in tutti i modi».

L'altro è Amdouni: «È il sogno di ogni bambino giocare contro i grandi campioni. Messi è un mio idolo, ma voglio batterlo».