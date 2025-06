Zanotti Keystone

L'Italia è stata sconfitta per 3-2 ai supplementari dalla Germania nei quarti di finale dell'Euro U21 in una partita terminata in nove per le espulsioni di Gnonto e Zanotti.

Swisstxt

L'ex Zurigo e il terzino del Lugano si sono infatti visti sventolare il rosso rispettivamente all'81' e al 90', ma la punizione di Ambrosino al 96' ha mandato la sfida al supplementare. Al 117' Roehl ha poi siglato la rete decisiva. La Francia ha superato la Danimarca per 3-2 grazie ad una rimonta nel finale. Merlin e Tel tra l'84' e l'85' hanno infatti ribaltato il risultato, dopo il momentaneo 2-1 danese.