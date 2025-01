Cédric Zesiger Imago

Cédric Zesiger giocherà fino al termine della stagione in prestito all’ Il 26enne ha infatti chiesto e ottenuto di lasciare il Wolfsburg, dove non aveva più spazio, e ha trovato una nuova casa presso i bavaresi, che hanno un’opzione d’acquisto sul difensore. Con i biancoverdi l’elvetico, arrivato in Bundesliga nell’estate 2023 dallo Young Boys e che vanta 4 selezioni con la Svizzera, aveva giocato 23 incontri la stagione scorsa. Quest'anno nell'andata è stato schierato subito per 5 partite come titolare, ma poi ha visto il campo solo due volte partendo dalla panchina.