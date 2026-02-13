«In questi cinque anni di pausa ho ricevuto offerte da tanti club ma le ho rifiutate tutte. Per me la Francia è un sogno», ha ammesso il marsigliese.

Fermo dal 2021, Zizou si è seduto unicamente sulla panchina del Real Madrid, col quale ha vinto tre Champions League in sei stagioni.

Riguardo alla gestione tecnica, l'ex Juventus ha dichiarato: «Il mio obiettivo è quello di far performare la Nazionale come negli ultimi 10 anni, la chiave sarà dare continuità al progetto che finora ci ha dato tanto».