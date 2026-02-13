Zinedine Zidane
Keystone
Zinedine Zidane ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da CT della Francia.
«In questi cinque anni di pausa ho ricevuto offerte da tanti club ma le ho rifiutate tutte. Per me la Francia è un sogno», ha ammesso il marsigliese.
Fermo dal 2021, Zizou si è seduto unicamente sulla panchina del Real Madrid, col quale ha vinto tre Champions League in sei stagioni.
Riguardo alla gestione tecnica, l'ex Juventus ha dichiarato: «Il mio obiettivo è quello di far performare la Nazionale come negli ultimi 10 anni, la chiave sarà dare continuità al progetto che finora ci ha dato tanto».