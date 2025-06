Peter Zeidler KEY

Peter Zeidler è il nuovo allenatore del Losanna.

Swisstxt

Il tecnico tedesco succede quindi a Ludovic Magnin, il quale siede ora sulla panchina del Basilea.

Per il 62enne – congedato ad ottobre dal Bochum dopo appena otto partite ed ex coach del San Gallo – non è stata precisata la durata del contratto e assumerà ufficialmente le sue funzioni a partire da lunedì.