Pressenti pour succéder à Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus, Zinédine Zidane a confié lors d'un événement de son équipementier Adidas qu'il se sentait « légitime » et avait « hâte » d'occuper ce poste à l'avenir

Zinédine Zidane sogna la panchina della Francia dopo il 2026 e si dice pronto a guidare «Les Bleus» al termine dell'era Deschamps.

Nicolas Larchevêque

Zinédine Zidane, che è in lizza per assumere il ruolo di allenatore della Francia dopo la Coppa del Mondo 2026, ha dichiarato che per lui si tratterebbe di «un sogno» e che non vede l'ora di assumere l'incarico, come riportato nell'edizione di martedì de «L'Équipe».

«Mi sento legittimato nella squadra francese, dove ho giocato e trascorso quasi 12, 13, 14 anni da giocatore. Ovviamente è un sogno, non vedo l'ora», ha dichiarato l'ex capitano de «Les Bleus» durante un evento organizzato da il suo sponsor Adidas lunedì.

Contattata dall'«AFP», la famosa marca non ha voluto commentare le dichiarazioni dell'ex calciatore della Juventus.

L'attuale selezionatore Didier Deschamps ha annunciato che non prolungherà il suo contratto oltre l'estate del 2026, dopo la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, Canada e Messico. Zidane è dunque stato a lungo indicato come suo possibile successore.

Icona del calcio e dello sport francese, il 52enne ex numero 10 non ha mai nascosto di sognare la panchina della Nazionale transalpina.

Senza un incarico da quando ha concluso il suo secondo mandato al Real Madrid nel 2021, nel 2022 si era confidato con un giornalista de «L'Equipe» nel 2022.

«Con "Les Bleus" non è finita. Certo che lo voglio. Spero di diventare allenatore un giorno. Voglio chiudere il cerchio con la squadra francese», ha dichiarato Zidane.