Steven Zuber Imago

Lo Zurigo ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Steven Zuber fino al 2027.

Swisstxt

Il 33enne, tornato all'FCZ in gennaio e autore di 7 gol in 16 presenze, passerà quindi un anno in più sulle rive della Limmat, dato che l'accordo precedente scadeva nel 2026.