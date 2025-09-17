Zuberbühler sulle critiche a Sommer: «Non capisco. Yann è un grande portiere»

L'ex portiere della Nati e oggi esperto per blue Sport Pascal Zuberbuehler KEYSTONE

Dopo la sconfitta nella finale di fine maggio, l'Inter vuole che il portiere Yann Sommer torni a stupire in Champions League.

Keystone-SDA, Redazione blue Sport SDA

Yann Sommer si è inginocchiato al centro dell'Allianz Arena e si è asciugato le lacrime dal viso.

Lui e il suo club, l'Inter, sono stati sconfitti per 5-0 dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Al momento del fischio finale, intorno alle 23.00, si è infranto il sogno dell'elvetico di vincere la Champions League.

È stata la seconda sconfitta del club milanese in finale, in un lasso di tempo molto breve, dopo quella del 2023. Ora la stagione inizia con l'obiettivo di vincere.

Successo grazie ai nuovi arrivi?

Per raggiungere questo obiettivo, l'Inter ha portato a casa un giocatore di esperienza poco prima della scadenza dei trasferimenti.

Si tratta del difensore della Nazionale svizzera Manuel Akanji. Il centrale è passato dal Manchester City alla Serie A in prestito per la stagione in corso ed è uno dei soli quattro svizzeri ad aver vinto il grande trofeo europeo.

È successo nel 2023. In finale contro l'Inter.

Yann Sommer dopo la sconfitta nella finale di Champions League a fine maggio. Foto: Keystone

Al momento, però, i nerazzurri sembrano molto lontani dal raggiungere nuovamente la finale.

In questo inizio di campionato la squadra del nuovo allenatore Cristian Chivu è riuscita a vincere solo una volta. La sconfitta più recente è stata quella di sabato, per 3 a 4 nel Derby d'Italia contro la Juventus.

Il portiere svizzero, tra tutti, non ha fatto una bella figura in due dei quattro gol subiti e anche la sua difesa, Akanji compreso, è stata criticata.

Zuberbühler: «Non capisco le critiche a Yann»

«Non sono stati grandi flop, ho fatto altre parate. Non lo capisco, sono sorpreso dalle critiche», ha detto l'esperto di blue Sport Pascal Zuberbühler, esprimendo la sua convinzione.

«Ho fiducia in Yann. Ha dimostrato di essere un grande portiere. Ora deve solo tornare a fare delle grandi prestazioni».

Mentre l'Inter è ancora alla ricerca della forma, l'Ajax di Amsterdam, primo avversario degli italiani, ha iniziato bene la stagione. Dopo cinque giornate di campionato, gli olandesi hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi.

La squadra che si è classificata seconda nel campionato olandese la scorsa stagione dovrebbe quindi accogliere l'Inter in casa con una buona dose di fiducia.

Anche i campioni in carica del PSG entrano in gioco

Oltre a Inter e Ajax, anche i campioni in carica del Paris Saint-Germain inizieranno la loro campagna di Champions League mercoledì sera.

Il primo avversario dei francesi sarà l'Atalanta, vincitrice dell'Europa League 2024, che si recherà nella capitale francese, senza il suo storico allenatore Gasperini.

L'Olympiakos Pireo affronterà la squadra cipriota del Pafos in casa. I norvegesi del Bodö/Glimt affronteranno lo Slavia Praga in trasferta. L'Allianz Arena ospiterà lo scontro tra Bayern Monaco e Chelsea, mentre il Liverpool ospiterà l'Atlético Madrid.