Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato due tifosi del GC per un'aggressione ai danni di fan dell'FC Zurigo. Si tratta di due giovani svizzeri di 19 e 25 anni, ai quali sono state inflitte pene la condizionale di rispettivamente 14 e 21 mesi.

Le pene detentive sono sospese per un periodo di prova di due anni e i due dovranno inoltre pagare multe di 300 franchi a testa per infrazione al divieto di dissimulare il viso.

Il dibattimento si è tenuto secondo la procedura abbreviata. Ciò significa che le parti si sono accordate e che – come ha confermato un portavoce a Keystone-ATS – il Tribunale distrettuale ha accettato le proposte di pena.

I due giovani facevano parte di un gruppo di circa 50 tifosi del GC che hanno preso d'assalto un treno della S-Bahn alla stazione di Hardbrücke prima del derby zurighese del 19 ottobre 2024, spruzzando sostanze irritanti e danneggiando un finestrino.

In cerca di tifosi del FCZ

Secondo l'accusa, i due sostenitori del Grasshoppers hanno osservato due tifosi dello Zurigo all'Hardbrücke già quattro ore prima della partita. Visto che i due sono riusciti a fuggire, il gruppo ha attaccato altri due tifosi del FC Zurigo.

Il gruppo ha sottratto ai tifosi tutti gli articoli che richiamavano l'FCZ e a uno di loro anche le scarpe. Il 25enne ha poi dato un pugno in testa a una delle vittime e lo ha preso a calci mentre giaceva a terra.

Il 19enne ha colpito con un pugno alla testa un altro tifoso dell'FCZ al quale era stata tolta la maglietta. Entrambi gli imputati sono stati condannati per tentate lesioni personali gravi, aggressione e sommossa.

In relazione a quelle aggressioni, la procura di Zurigo ha aperto 26 procedimenti. 14 imputati sono stati condannati con decreti d'accusa a pene pecuniarie e multe, sette sono finiti in tribunale e gli altri sono ancora in attesa di giudizio. Gli imputati hanno la nazionalità svizzera, brasiliana o croata e un'età compresa tra i 18 e i 32 anni.