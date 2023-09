Losanna-Zurigo KEY

Lo Zurigo capolista non è andato oltre il pareggio contro il Losanna nella 7a giornata di Super League, con le reti che sono rimaste inviolate allo Stade de la Tuilière.

Il San Gallo non è riuscito ad approfittarne per portarsi in vetta. I biancoverdi hanno pareggiato 1-1 con il GC sul campo disastrato del Letzigrund, restando a -1 dall'FCZ. Alla Schuetzenwiese sono invece caduti tre gol in 9' nel 2-1 del Winterthur sullo Stade Lausanne, con Di Giusto che 31' ha aperto le marcature con una splendida conclusione di esterno. All'1-1 di Pos ha risposto Turkes.

