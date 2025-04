Zuber KEY

Lo Zurigo non farà parte delle migliori sei di Super League che si affronteranno nel Championship Group.

Swisstxt

Gli uomini di Moniz sono scivolati all'ottavo posto dopo la sconfitta per 2-1 in casa dello Young Boys. Al sesto posto ha chiuso il Losanna, mentre il San Gallo si è dovuto accontentare del settimo posto malgrado il successo per 1-0 sul Sion. Trascinato da uno Shaqiri in grande spolvero, autore di un gol e tre assist, il Basilea ha invece tenuto a sei lunghezze il Servette (vittorioso 2-1 sul Lucerna) grazie al netto 5-0 inflitto all'Yverdon di Marchesano.