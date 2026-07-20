Un piccolo gruppo di tifosi ha manifestato oggi davanti alla sede della Fifa a Zurigo contro gli sviluppi nel mondo del calcio. Hanno chiesto le dimissioni del presidente Gianni Infantino.

L'azione si è svolta in modo pacifico ed era stata autorizzata dalla polizia comunale di Zurigo. Infantino, che ieri sera aveva assistito alla finale dei Mondiali a New York al fianco di Donald Trump, non era presente.

La manifestazione è stata organizzata dal tifoso di calcio tedesco Bengt Kunkel, che segue la sua nazionale nelle trasferte e fa da «lancia cori» per infiammare i tifosi. Ha deciso di promuovere la dimostrazione a seguito dello scandalo legato al calciatore statunitense Folarin Balogun.

Il presidente della Fifa aveva annullato la squalifica per espulsione di Balogun dopo una telefonata del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Un modo di «agire arbitrario», quello di Infantino, che secondo Kunkel non può essere semplicemente accettato.