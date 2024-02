Cheick Conde KEY

Cheick Conde è stato sospeso per tre partite di Swiss Football League.

Il centrocampista dello Zurigo ha ricevuto un cartellino rosso per un'aggressione durante l’incontro con l’Yverdon, dopo la quale ha pure insultato l’arbitro. Gli zurighesi, in un periodo difficile, hanno due giorni di tempo per fare eventualmente ricorso.

