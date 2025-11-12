In occasione del 75o All-Star Game, quello che si terrà il 15 febbraio all’Intuit Dome di Los Angeles, la NBA ha deciso di rivisitare il formato e globalizzarsi ancora di più.
Alle due selezioni americane – Eastern e Western Conference – si aggiungerà quella del World Team, ovvero un raggruppamento di giocatori NBA non provenienti dal continente nordamericano.
Nascerà così il più classico dei tornei triangolari, dove le 3 squadre si fronteggeranno l’un l’altra e le prime due accederanno alla finale, con la differenza canestri come primo criterio determinante in caso di parità.