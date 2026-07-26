Mondiali
Canoa, Alena Marx campionessa del mondo
Alena Marx
Imago
Alena e Dimitri Marx hanno permesso alla Svizzera di chiudere in bellezza i Mondiali di canoa di Oklahoma City.
La 25enne si è laureata campionessa del mondo di kayak cross, conquistando così il suo secondo titolo iridato dopo quello nella prova individuale a cronometro sempre di questa disciplina di un anno fa.
Buon risultato anche per il fratello 27enne, che grazie a un’ottima prestazione ha conquistato l’argento sempre nel kayak cross, chiudendo solo alle spalle del ceco Vit Prindis.
Non è invece andato oltre il settimo posto Martin Dougoud.