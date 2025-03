Colombo Imago

Colpo doppio per Filippo Colombo e Nino Schurter nella prima tappa della Cape Epic, 92km con 2750m di dislivello.

Dopo il 2o posto nel prologo di ieri, il ticinese e il grigionese hanno vinto la prima frazione in linea della corsa sudafricana con 31" di margine sugli italiani Luca Braidot e Simone Avondetto, scavalcandoli per portarsi in testa alla generale con 11" di margine.