Ritorno

Ritorno alle origini per Clint Capela. Il centro elvetico ha infatti firmato un contratto di tre anni per un totale di 21,5 milioni di dollari con gli Houston Rockets, squadra che lo aveva draftato e con cui ha giocato le prime sei stagioni in NBA.

Swisstxt

Il 31enne, lasciato andare dagli Atlanta Hawks dopo cinque anni, ritrova non solo la franchigia che lo aveva lanciato, ma anche una delle probabili contendenti al titolo visto anche l’arrivo di Kevin Durant.

Il ginevrino sarà comunque impiegato verosimilmente come ricambio del pivot titolare Alperen Sengun.