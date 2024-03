Fermato

Clint Capela è tornato a macinare gioco, ma non ha potuto evitare la sconfitta alla sua squadra.

Di nuovo un punto fisso sottocanestro ad Atlanta, l’elvetico ha messo a referto 18 punti e 14 rimbalzi nel ko dei suoi Hawks per mano dei Pelicans per 116-103. Negli altri incontri in NBA, da sottolineare il successo dei Lakers. Nella notte degli Oscar, a brillare a Los Angeles è stato anche Anthony Davis, che con una prestazione mostruosa da 27 punti, 25 rimbalzi e 7 palle rubate ha permesso ai suoi di battere i Minnesota Timberwolves 120-109.

