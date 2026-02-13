Richard Carapaz ha vinto la 20a tappa del Tour de France sull'Alpe d'Huez, davanti a Remco Evenepoel e Sepp Kuss.

Tadej Pogacar, oggi 4o, ha ipotecato la sua 5a Grande Boucle, mentre Mads Pedersen si è assicurato la maglia verde.

I corridori hanno percorso 170km con 5624m di dislivello e ben tre salite hors catégorie, con Kuss che, in testa fino a pochi chilometri dal traguardo, è caduto due volte regalando di fatto la vittoria all'ecuadoriano.

L'ultima tappa è stata accorciata da 133 a 89km per carenza di forze dell'ordine, impegnate contro incendi nel Sud-Ovest della Francia.