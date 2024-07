Richard Carapaz KEY

Richard Carapaz ha vinto la 17a tappa del Tour de France, 177,8km da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Superdévoluy che hanno portato i corridori sulle Alpi.

L’ecuadoriano, al primo successo nella Grande Boucle, ha tagliato il traguardo in solitaria dopo aver staccato sul Col du Noyer a 13km dall’arrivo il britannico Simon Yates, battuto di 37», mentre al terzo posto si è piazzato lo spagnolo Enric Mas a 57». A 4,9 km Tadej Pogacar ha attaccato per guadagnare secondi per la generale, ma è stato ripreso dai suoi primi inseguitori Jonas Vingegaar (+3’11») e Remco Evenepoel (+5’09»).

