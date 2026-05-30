I Carolina Hurricanes hanno battuto ed eliminato i Montréal Canadiens grazie al 6-1 di gara-5.
La franchigia di Raleigh torna così in finale di Stanley Cup dopo il trionfo del 2006 contro gli Edmonton Oilers.
Gli uomini di Brind'Amour, capitano della squadra campione 20 anni fa, si sono sbarazzati dei canadesi in cinque partite, nonostante aver lasciato il primo incontro della serie a Suzuki e compagni.
In finale gli Hurricanes affronteranno i Vegas Golden Knights che hanno eliminato i Colorado Avalanche in soli quattro incontri.