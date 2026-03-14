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Snowboard CdM, successo di Caviezel

Swisstxt

14.3.2026 - 20:44

Dario Caviezel
Dario Caviezel
KEY

Dario Caviezel ha calato il poker di successi in CdM imponendosi a Val St.

SwissTXT

14.03.2026, 20:44

Côme. In Canada l’elvetico in finale nel gigante parallelo ha battuto l’italiano Edwin Coratti di 0"17. Con questo quarto successo sul circuito principale il 30enne è salito a quota 20 podi totali, in una carriera che lo ha visto mettersi al collo pure due medaglie iridate. Per il grigionese è il secondo podio dopo le amare Olimpiadi. In campo femminile Flurina Neva Baetschi ha solo sfiorato la terza top 3 della carriera, chiudendo quarta nella gara vinta dall’austriaca Ramona Theresia Hofmeister.

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