Dario Caviezel KEY

Dario Caviezel ha calato il poker di successi in CdM imponendosi a Val St.

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Côme. In Canada l’elvetico in finale nel gigante parallelo ha battuto l’italiano Edwin Coratti di 0"17. Con questo quarto successo sul circuito principale il 30enne è salito a quota 20 podi totali, in una carriera che lo ha visto mettersi al collo pure due medaglie iridate. Per il grigionese è il secondo podio dopo le amare Olimpiadi. In campo femminile Flurina Neva Baetschi ha solo sfiorato la terza top 3 della carriera, chiudendo quarta nella gara vinta dall’austriaca Ramona Theresia Hofmeister.