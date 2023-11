Schwaller freshfocus

La Svizzera maschile si è assicurata il bronzo ai Campionati Europei di Aberdeen battendo nella finale per il 3o posto l’Italia per 8-4 dopo l’ La sfida è stata molto tattica, con entrambe le formazioni attente a ben giocare difensivamente. Decisivo è quindi stato il fatto che gli elvetici di Schwaller hanno costretto gli Azzurri a lasciare loro il martello per l’extra end, dove hanno poi ottenuto 4 punti. Per i rossocrociati si tratta della 26a medaglia ai campionati continentali, la 12a di bronzo (8 gli ori e 6 gli argenti in bacheca).

