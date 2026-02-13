La ticinese si è piazzata 4a ai Campionati Svizzeri al Letzigrund in 11"26, gara che fungeva da trial. La 30enne aveva centrato il limite il 23 maggio.

Ha vinto Géraldine Di Tizio-Frey in 10"96, miglior crono europeo dell'anno, mentre Mujinga Kambundji non si è qualificata per la finale. Nei 100m maschili William Reais ha vinto in 10"16 davanti a Timothé Mumenthaler.

Il ticinese Nathan Oberti ha chiuso 5o in 10"54. Audrey Werro ha corso le batterie sia dei 400m in 50"80 sia degli 800m in 2'06"11.