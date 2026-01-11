  1. Clienti privati
Campionati Europei Hasler concede il bis d'oro

Swisstxt

11.1.2026 - 12:10

Hasler e Pasternack
Hasler e Pasternack
Keystone

Week end da incorniciare per Melanie Hasler a St.Moritz.

SwissTXT

11.01.2026, 12:10

11.01.2026, 12:11

L'elvetica ha conquistato il secondo oro ai Campionati Europei vincendo il bob a 2 in compagnia di Nadja Pasternack dopo essersi già imposta nel monobob.

Come sabato, anche domenica alla rossocrociata è bastato un secondo posto nella gara valida pure per la Coppa del Mondo, battuta di 0"01 dalle statunitensi Humphries/Jones, per precedere i tre equipaggi tedeschi sul podio continentale.

Terze dopo la prima manche, Debora Annen e Salomé Kora sono retrocesse al sesto posto della graduatoria europea dopo la seconda discesa.

