Week end da incorniciare per Melanie Hasler a St.Moritz.
L'elvetica ha conquistato il secondo oro ai Campionati Europei vincendo il bob a 2 in compagnia di Nadja Pasternack dopo essersi già imposta nel monobob.
Come sabato, anche domenica alla rossocrociata è bastato un secondo posto nella gara valida pure per la Coppa del Mondo, battuta di 0"01 dalle statunitensi Humphries/Jones, per precedere i tre equipaggi tedeschi sul podio continentale.
Terze dopo la prima manche, Debora Annen e Salomé Kora sono retrocesse al sesto posto della graduatoria europea dopo la seconda discesa.