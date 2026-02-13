Il quattro di coppia femminile svizzero è campione d’Europa!

Autrici del miglior tempo già nelle qualificazioni, Nina Wettstein, Célia Dupré e le sorelle Flavia e Lisa Loetscher hanno fatto rispettare il pronostico anche nella finalissima sul lago di Varese.

Quarte a metà gara, le rossocrociate sono venute fuori alla grande nella parte conclusiva, sopravanzando di prepotenza la Germania, seconda a 0"68.

Niente da fare invece per le altre imbarcazioni svizzere con Schweizer/Ulrich nel due di coppia, e Plock/Brunner e Meakin/Roth nel due senza rimasti giù dal podio.