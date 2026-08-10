Noè Ponti nuoterà per le medaglie.
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Noè Ponti si è brillantemente qualificato per la finale dei 50m delfino agli Europei di Parigi.
Il ticinese ha toccato per primo il blocchetto della sua semifinale chiudendo in 22"53 a soli 2 centesimi dal suo record svizzero.
Nell'altra semifinale Kornev con il tempo di 22"36 ha migliorato il record della manifestazione, mentre Grousset ha chiuso secondo in 22"49.
In mattinata hanno deluso tutti gli altri elvetici in vasca nelle altre discipline, con Marius Toscan, Robin Yeboah, Angelina Patt, Gaia Rasmussen, Manon Richard e Fanny Borer tutti eliminati nelle batterie.