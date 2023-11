freshfocus

La Svizzera ha raggiunto per il secondo anno di fila la finale degli Europei femminili di curling, vincendo tutte e dieci le partite disputate finora.

Ad Aberdeen Tirinzoni e compagne hanno battuto in semifinale la Norvegia per 8-3, conquistando così la possibilità di vincere il titolo dopo che nel 2022 erano state sconfitte nell’atto finale dalla Danimarca. L’ultimo ostacolo che separa le rossocrociate dalla medaglia d’oro (mancante ormai da nove anni) è l’Italia, già battuta giovedì mattina per 7-2 durante il round robin, che ha dal canto suo sconfitto la Svezia per 11-2.

