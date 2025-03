Boston KEY

I Boston Celtics avranno un nuovo proprietario.

Swisstxt

I campioni NBA in carica sono stati infatti venduti dalla famiglia Grousbeck, che li aveva comprati nel 2002 insieme al numero uno dell’Atlanta United Steve Pagliuca per 360 milioni, al magnate Bill Chisholm per 6,1 miliardi di dollari.

Si tratta della cifra più alta di sempre per l’acquisto di un club nordamericano.