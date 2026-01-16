Un momento della premiazione del 2024 KEY

La cerimonia degli Sports Awards 2025, inizialmente in programma il 4 gennaio, ma poi rinviata in segno di rispetto verso le vittime della tragedia di Crans-Montana, avrà luogo il 29 marzo.

«Per noi era importante rinviare gli Sports Awards e non doverli annullare completamente – ha dichiarato Roland Maegerle, responsabile SRF Sport e Business Unit Sport SSR – Vogliamo offrire a tutte le candidate e a tutti i candidati un palcoscenico adeguato». «Considerando il fitto calendario sportivo di quest’anno, la data di fine marzo era praticamente l’unica alternativa possibile».