Dossier passa al Parlamento Il Consiglio federale conferma i 200 milioni per le Olimpiadi del 2038. Ecco come saranno spesi

La Confederazione deve sostenere l'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2038 con 200 milioni di franchi. Lo ha ribadito oggi il Consiglio federale, confermando così quanto annunciato lo scorso gennaio. Il relativo decreto federale è ora nelle mani del Parlamento.