Elise Chabbey è andata solo vicina alle medaglie nella gara in linea femminile dei Mondiali di Kigali.

L'elvetica, ben lanciata da Marlen Reusser (9a all'arrivo), si è dovuta accontentare del 4o posto a 14" dal bronzo.

A festeggiare al termine dei 164,4km è stata a sorpresa la canadese Magdeleine Vallieres, che in carriera aveva vinto una sola gara, davanti alla neozelandese Niamh Fisher-Black e alla 41enne spagnola Mavi Garcia.

Noemi Rueegg, a lungo nel duo di testa nella seconda parte della corsa, ha concluso in 20a posizione proprio davanti a Ginia Caluori.