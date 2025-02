Chi la alzerà il trofeo in Giugno? Keystone

Sorteggiati gli ottavi di finale di Champions League: spiccano PSG-Liverpool e il derby Real-Atletico. L'Inter dovrà vedersela col Feyenoord.

Hai fretta? blue News riassume per te Negli ottavi di Champions spiccano PSG-Liverpool e il derby di Madrid tra Real e Atletico.

L'Inter affronterà il Feyenoord, che ha già eliminato il Milan, e poi eventualmente una tedesca tra Bayern e Leverkusen.

Completano gli ottavi Borussia Dortmund-Lille e Benfica-Barcellona.

Le partite sono in programma il 4-5 e 11-12 marzo. Mostra di più

Gli abbinamenti per gli ottavi di finale della Champions League sono stati definiti. Nella parte più difficile del tabellone spiccano le due grandi sfide: PSG contro Liverpool e il derby spagnolo tra Real Madrid e Atletico.

La vincente tra le due squadre di Madrid incontrerà ai quarti di finale chi prevarrà nel confronto tra PSV e Arsenal, mentre la vincente di PSG-Liverpool sfiderà la squadra che avrà la meglio tra Bruges e Aston Villa.

Nell'altro lato del tabellone, invece, l'Inter dovrà vedersela con il Feyenoord, già giustiziere dei rivali cittadini del Milan. Ai quarti, i nerazzurri potrebbero affrontare la vincitrice della sfida tedesca tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco.

Infine, le altre due sfide che completano il quadro degli ottavi vedranno di fronte Borussia Dortmund contro Lille e Benfica contro Barcellona.

Le sfide dei quarti sono in programma il 4-5 marzo per le gare di andata, mentre le partite di ritorno sono in calendario l'11-12 marzo, con le squadre qualificate direttamente che avranno il vantaggio di disputare il match decisivo in casa.