Bukayo Saka giocherà contro il Real. Keystone

Il Real Madrid affronterà invece l'Arsenal nei quarti di finale di Champions. I Gunners puntano sul ritorno di Bukayo Saka, che è recentemente rientrato dopo un lungo periodo di stop per infortunio.

«È stata dura per me, il ferimento è arrivato in un brutto momento, ma ora mi concentro sugli aspetti positivi e non potrei desiderare un momento migliore per tornare», ha dichiarato l'attaccante dell'Arsenal.

Il 23enne londinese non si considera peggiore delle due stelle del Real: «Penso che sia un'opinione molto soggettiva, ognuno di noi dirà qualcosa di diverso. Ma onestamente, non me la sento di dire che loro (Mbappé e Vinícius) sono di un livello superiore al mio. Ognuno deve avere la propria opinione», ha raccontato il talento di «North London».

Allo stesso tempo il nazionale inglese ha grande rispetto per gli avversari: «Sappiamo quanto sono bravi e che qualità hanno nella fase offensiva. Quindi dobbiamo essere pronti a fare del nostro meglio per affrontarli e farci valere».