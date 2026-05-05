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Champions League Arsenal-Atletico: chi sarà la prima finalista? Segui il match in diretta

Redazione blue Sport

5.5.2026

Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

05.05.2026, 20:42

05.05.2026, 21:00

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Ha inizio la sfida

  • Buonasera e benvenuti su questo live ticker

    I tifosi dell'Emirates Stadium sono pronti, noi siamo pronti e le formazioni stanno per fare la loro entrata in campo. Manca solo il calcio d'inizio di quella che si prospetta come una semifinale spettacolare - dopo l'1 a 1 dell'andata. La posta in palio è la finale di Champions League.

  • I post più belli

  • Le formazioni di Arsenal - Atletico Madrid

  • Il pre partita di Mikel Arteta, coach dell'Arsenal

    La gara d'andata giocata a Madrid si è conclusa 1 a 1, lasciando tutto in gioco in vista della partita di ritorno.

    L'allenatore dell'Arsenal è pienamente convinto che la sua squadra darà il massimo martedì e raggiungerà la prima finale di Champions League dal 2006.

    «Andiamo a prendercela», ha detto. «Quando ti trovi di fronte a un'opportunità del genere, significa che sei pronto a dare il massimo, e la squadra darà il massimo fin dal primo minuto per ottenerla».

    Mikel Arteta 
    Mikel Arteta 
    KEYSTONE

    «Abbiamo sempre parlato della necessità, in momenti come questo, di giocatori con un grande stato emotivo, perché credo che questo determini il resto, e ci sentiamo molto bene per domani», ha detto il 44enne di San Sebastiàn, in Spagna.

    «Sento l'energia dentro e intorno alla squadra, nei nostri tifosi. Quindi questo è il momento che vogliamo vivere insieme. Siamo affamatissimi di giocare la partita e vogliamo arrivare in finale.»

    Colui che guida la classifica di Premier League con 5 punti di vantaggio sul City, che ha una partita in meno, non vuole allargarsi troppo, comunque.

    «Non si può mai promettere di vincere grandi trofei. Si può promettere di lavorare ogni singolo giorno con la visione e di metterla in pratica, con determinazione nelle idee e nelle decisioni che si prendono, per portare questo club a essere uno dei migliori d'Europa.»

  • Il pre partita di Diego Simeone

    Simeone è una leggenda a Madrid perché, dopo il suo arrivo alla fine del 2011, è riuscito a riportare rapidamente l'Atlético Madrid ai vertici nazionali e internazionali con una rosa di giocatori «sconosciuti» attorno a Diego Godín, Juanfran, Miranda e Gabi.

    Nel 2014, l'Atlético ha vinto il campionato spagnolo per la prima volta dopo 18 anni, oltre a due titoli di Europa League (2012 e 2018) e due finali di Champions League (2014 e 2016), entrambe perse contro i rivali del Real Madrid.

    Ma ora i tifosi vogliono la coppa dalle grandi orecchie.

    Diego Simeone 
    Diego Simeone 
    KEYSTONE

    In conferenza stampa l'allenatore argentino ha sottolineato che la sua squadra è pronta per la sfida, sebbene il risultato non dipenderà esclusivamente dai suoi giocatori.

    «Cercheremo di giocare come dobbiamo, comprendendo le esigenze della partita in modo che i giocatori possano dare il massimo. Siamo fiduciosi in ciò che vogliamo. Ma non tutto dipenderà da noi», ha detto il 56enne.

    L'Atletico ha un piano tattico ben definito per l'incontro e i suoi giocatori cercheranno di metterlo in pratica sul campo. 

  • L'Arsenal attende l'Atleti all'Emirates Stadium!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma c'è la partita di ritorno della semifinale tra i Gunners e gli uomini di Diego Simeone. Seguite la sfida con noi. 

    • Mostra di più

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