La gara d'andata giocata a Madrid si è conclusa 1 a 1, lasciando tutto in gioco in vista della partita di ritorno.

L'allenatore dell'Arsenal è pienamente convinto che la sua squadra darà il massimo martedì e raggiungerà la prima finale di Champions League dal 2006.

«Andiamo a prendercela», ha detto. «Quando ti trovi di fronte a un'opportunità del genere, significa che sei pronto a dare il massimo, e la squadra darà il massimo fin dal primo minuto per ottenerla».

Mikel Arteta KEYSTONE

«Abbiamo sempre parlato della necessità, in momenti come questo, di giocatori con un grande stato emotivo, perché credo che questo determini il resto, e ci sentiamo molto bene per domani», ha detto il 44enne di San Sebastiàn, in Spagna.

«Sento l'energia dentro e intorno alla squadra, nei nostri tifosi. Quindi questo è il momento che vogliamo vivere insieme. Siamo affamatissimi di giocare la partita e vogliamo arrivare in finale.»

Colui che guida la classifica di Premier League con 5 punti di vantaggio sul City, che ha una partita in meno, non vuole allargarsi troppo, comunque.

«Non si può mai promettere di vincere grandi trofei. Si può promettere di lavorare ogni singolo giorno con la visione e di metterla in pratica, con determinazione nelle idee e nelle decisioni che si prendono, per portare questo club a essere uno dei migliori d'Europa.»